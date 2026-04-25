В тяжелом ДТП с грузовиком в Агджабеди погиб человек, еще четверо получили травмы
Происшествия
- 25 апреля, 2026
- 08:47
В поселке Гайгы Агджабединского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали четыре человека.
Как сообщает карабахское бюро Report, автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял житель Лачынского района Гулиев Бекир Мехбалы оглу, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" жителя Евлахского района Бадалова Азера Панах оглу.
В аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадавшие в ДТП пассажиры "Лады" Гасанов Габиль Али оглу (1980 г.р.), Гасанов Полад Габиль оглу (2008), Гасанов Мурад Габиль оглу (2013) и Гасанов Рази Сурхай оглу (2014) были доставлены в Агджабединскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
21:05
Азербайджанский борец Ислам Базарганов стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
20:54
Арагчи прибыл с визитом в ОманВ регионе
20:48
Байрамов: Стратегическое партнерство между Баку и Киевом продолжает укреплятьсяВнешняя политика
20:31
Байрамов и Сибига обсудили развитие сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
20:22
Пятеро азербайджанских борцов вышли в финал ЧЕ в АлбанииИндивидуальные
20:04
Видео
В соцсети Ильхама Алиева опубликован видеоролик о визите Зеленского в АзербайджанВнешняя политика
19:58
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в ИсламабадДругие страны
19:49
Bild: АдГ опережает партию Мерца в опросе граждан ФРГДругие страны
19:33
Видео