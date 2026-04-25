    • 25 апреля, 2026
    • 08:47
    В тяжелом ДТП с грузовиком в Агджабеди погиб человек, еще четверо получили травмы

    В поселке Гайгы Агджабединского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали четыре человека.

    Как сообщает карабахское бюро Report, автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял житель Лачынского района Гулиев Бекир Мехбалы оглу, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" жителя Евлахского района Бадалова Азера Панах оглу.

    В аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадавшие в ДТП пассажиры "Лады" Гасанов Габиль Али оглу (1980 г.р.), Гасанов Полад Габиль оглу (2008), Гасанов Мурад Габиль оглу (2013) и Гасанов Рази Сурхай оглу (2014) были доставлены в Агджабединскую районную центральную больницу.

    По факту проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Агджабединский район
    Ağcabədidə minik və yük avtomobili toqquşub, bir nəfər ölüb, dörd nəfər xəsarət alıb

