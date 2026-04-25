В тяжелом ДТП с грузовиком в Агджабеди погиб человек, еще четверо получили травмы

В поселке Гайгы Агджабединского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали четыре человека.

Как сообщает карабахское бюро Report, автомобиль "ВАЗ-2107", которым управлял житель Лачынского района Гулиев Бекир Мехбалы оглу, столкнулся с грузовиком "КамАЗ" жителя Евлахского района Бадалова Азера Панах оглу.

В аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Пострадавшие в ДТП пассажиры "Лады" Гасанов Габиль Али оглу (1980 г.р.), Гасанов Полад Габиль оглу (2008), Гасанов Мурад Габиль оглу (2013) и Гасанов Рази Сурхай оглу (2014) были доставлены в Агджабединскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.