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    ​В Твери пассажир зарезал водителя маршрутки – гражданина Азербайджана

    Он нанес мужчине множественные ножевые ранения

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Вечером 27 марта на улице Левитана в микрорайоне «Южный» в Твери, у клуба «90`s Remix Club», произошло нападение на водителя маршрутки.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в маршрутке № 28.

    Пассажир маршрутного такси по неустановленным пока причинам набросился с ножом на водителя. Он нанес мужчине множественные ножевые ранения в область груди и живота, после чего скрылся с места преступления. Водитель, 29-летний гражданин Азербайджана, скончался на месте до приезда скорой помощи.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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