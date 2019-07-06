В Турции застрелили азербайджанку - ФОТО

Гражданка Грузии была найдена мертвой в одном из домов в городе Гюмюшхаджикёй турецкой провинции Амасья.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Установлено, что погибшей является 60-летняя Афет Мамедли.

Соседи сообщили полиции о звуках выстрелов в доме, где проживала А.Мамедли. Прибывшие на место происшествия скорая помощь и полиция обнаружили ее тело.

В доме было найдено две гильзы.

Принимаются меры по розыску лица или лиц, совершивших убийство.