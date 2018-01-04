В Турции задержана азербайджанка, находящаяся в розыске по линии "Интерпола"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана, находящаяся в розыске по линии "Интерпола" задержана в Турции.

Как сообщает Report, предпринимаются меры для экстрадиции в Азербайджан Самиры Алекперовой, обвиняемой в совершении мошенничества.

Отметим, что Сабаильское районное управление полиции объявило в розыск Самиру Рамиг гызы Алекперову 1977 г.р. по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.