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    В Турции задержана азербайджанка, находящаяся в розыске по линии "Интерпола"

    Предпринимаются меры для ее экстрадиции

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Гражданка Азербайджана, находящаяся в розыске по линии "Интерпола" задержана в Турции.

    Как сообщает Report, предпринимаются меры для экстрадиции в Азербайджан Самиры Алекперовой, обвиняемой в совершении мошенничества.

    Отметим, что Сабаильское районное управление полиции  объявило в  розыск  Самиру Рамиг гызы Алекперову 1977 г.р. по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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