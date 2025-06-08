В Турции за три праздничных дня в ДТП погибли 26 человек

В Турции за первые три дня Гурбан байрамы 26 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий.

В Турции за первые три дня Гурбан байрамы 26 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report , об этом в социальной сети Х написал министр внутренних дел страны Али Йерликая.

"В первые три дня Гурбан байрамы (среда, пятница и суббота) произошло 2 238 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, 26 наших граждан скончались на месте происшествия. 3 590 граждан получили ранения", – отметил глава МВД.

По его словам, за тот же период дорожная полиция проверила более 1 миллиона 351 тысячи транспортных средств.

Напомним, что 6 июня министр внутренних дел сообщил о гибели 10 человек в дорожных авариях в первый день праздника.