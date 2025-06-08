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В Турции за три праздничных дня в ДТП погибли 26 человек

В Турции за три праздничных дня в ДТП погибли 26 человек В Турции за первые три дня Гурбан байрамы 26 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий.
Происшествия
8 июня 2025 г. 16:48
В Турции за три праздничных дня в ДТП погибли 26 человек

В Турции за первые три дня Гурбан байрамы 26 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом в социальной сети Х написал министр внутренних дел страны Али Йерликая.

"В первые три дня Гурбан байрамы (среда, пятница и суббота) произошло 2 238 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, 26 наших граждан скончались на месте происшествия. 3 590 граждан получили ранения", – отметил глава МВД.

По его словам, за тот же период дорожная полиция проверила более 1 миллиона 351 тысячи транспортных средств.

Напомним, что 6 июня министр внутренних дел сообщил о гибели 10 человек в дорожных авариях в первый день праздника.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə bayram günləri 26 nəfər avtomobil qəzasında ölüb, minlərlə insan yaralanıb

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