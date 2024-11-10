В Турции в тяжелом ДТП погибли двое, пострадали восемь человек

В районе Ардешен турецкого города Ризе в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей погибли два человека, восемь получили ранения.
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Согласно информации, на 3-м км автомагистрали Ардешен-Чамлыхемшин автомобиль под управлением Кянана Еничырака столкнулся с двумя транспортными средствами, личность водителей которых пока не установлены. В результате аварии К.Еничырак и Туран Куюмджу скончались от полученных травм, еще восемь человек пострадали.
На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи и жандармерия, пострадавшие доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.