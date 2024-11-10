В Турции в тяжелом ДТП погибли двое, пострадали восемь человек

В районе Ардешен турецкого города Ризе в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей погибли два человека, восемь получили ранения.

В районе Ардешен турецкого города Ризе в дорожно-транспортном происшествии с участием трех автомобилей погибли два человека, восемь получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

Согласно информации, на 3-м км автомагистрали Ардешен-Чамлыхемшин автомобиль под управлением Кянана Еничырака столкнулся с двумя транспортными средствами, личность водителей которых пока не установлены. В результате аварии К.Еничырак и Туран Куюмджу скончались от полученных травм, еще восемь человек пострадали.

На место происшествия были привлечены бригады скорой помощи и жандармерия, пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.