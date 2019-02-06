В Турции убившая мужа азербайджанка приговорена к 16 годам и 8 месяцам заключения

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанка, гражданка Турции 28-летняя Айсель Эсхме приговорена к 16 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, она обвиняется в убийстве мужа Умита Гокера.

Сообщается, что 1 декабря 2017 года в квартале Босна Херсек района Центральный Сельджук Коньи произошло убийство. Так, Айсель Эсхме заметила дома, что ее 9-месячный младенец не двигается и забрала его с мужем в больницу. Врачи сказали молодой матери, что ребенок был задушен. На обратном пути домой женщина нанесла ножевое ранение мужу. У.Гокер был доставлен в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Прокурор потребовал осудить А.Эсхме на 24 года, назвав совершенное ею убийство заранее спланированным.

Судьи посчитали, что У.Гокер стал причиной совершения А.Эсхме преступления с учетом того, что женщина была спровоцирована на это, и решили сократить ее срок до 20 лет. Во время суда за поведение А.Эсхме был вынесен приговор о назначении ей срока на 16 лет и 8 месяцев.