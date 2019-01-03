В Турции убита гражданка Азербайджана

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В районе Тефенни турецкой провинции Бурдур убита гражданка Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, на дорожной развязке Бейкёй автомобильной дороги Тефенни-Чавдыр 24-летняя Ганира Джаббарова поспорила в автомобиле с неким Х.А.
Спор перерос в драку, в результате которой Ганира Джаббарова получила смертельные ножевые ранения.
Х.А. арестован.
Тело Г.Джаббаровой передано в Анатолийский городской отдел объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.
По факту ведется расследование.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости