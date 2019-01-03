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    В Турции убита гражданка Азербайджана

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В районе Тефенни турецкой провинции Бурдур убита гражданка Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, на дорожной развязке Бейкёй автомобильной дороги Тефенни-Чавдыр 24-летняя Ганира Джаббарова поспорила в автомобиле с неким Х.А. 

    Спор перерос в драку, в результате которой Ганира Джаббарова получила смертельные ножевые ранения. 

     Х.А. арестован. 

    Тело Г.Джаббаровой передано в Анатолийский городской отдел объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава. 

    По факту ведется расследование. 

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