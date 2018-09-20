В Турции убили мужа Севиль Нуриевой

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 19 сентября в Турции, в стамбульском районе Флория в собственном офисе был застрелен азербайджанский предприниматель Этимад Исмайлов.

Как передает Report со ссылкой на "haberler.com", получивший огнестрельные ранения, Исмайлов был доставлен в больницу, однако его жизнь спасти не удалось.

По предварительной версии, подозреваемым является Гезал Дамиров.

Отметим, что Этимад Исмайлов приходится сыном председателя партии "Адялят" Ильяса Исмайлова.

Этимад Исмайлов был мужем известной азербайджанской телеведущей Севиль Нуриевой.