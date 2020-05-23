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В Турции автомобиль с азербайджанцами попал в аварию, трое погибли

В Турции автомобиль с азербайджанцами попал в аварию, трое погибли

В районе Оф турецкого города Трабзон произошло тяжелое ДТП.

Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Оф-Чайкара.

Управляемый гражданином Азербайджана Фаризом Фаризовым автомобиль потерял управление, и, врезавшись в столб линии электропередач, загорелся.

В результате инцидента заживо сгорели находившиеся в автомобиле азербайджанцы, работавшие на чайной плантации, водитель получил ожоги и был доставлен в государственную больницу.

Личности погибших устанавливаются.

По факту ведется разбирательство.

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