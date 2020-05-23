В Турции автомобиль с азербайджанцами попал в аварию, трое погибли

В районе Оф турецкого города Трабзон произошло тяжелое ДТП.
Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Оф-Чайкара.
Управляемый гражданином Азербайджана Фаризом Фаризовым автомобиль потерял управление, и, врезавшись в столб линии электропередач, загорелся.
В результате инцидента заживо сгорели находившиеся в автомобиле азербайджанцы, работавшие на чайной плантации, водитель получил ожоги и был доставлен в государственную больницу.
Личности погибших устанавливаются.
По факту ведется разбирательство.