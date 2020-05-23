В Турции автомобиль с азербайджанцами попал в аварию, трое погибли

В Турции автомобиль с азербайджанцами попал в аварию, трое погибли

23 мая, 2020 16:10

https://report.az/storage/news/9982e778574b9527bad9fc5d5da9c3da/914ed83f-3c83-4a1d-9854-73deb3c59198_292.jpg В районе Оф турецкого города Трабзон произошло тяжелое ДТП. Как передает Report со ссылкой на Hürriyet, инцидент зафиксирован на автомобильной дороге Оф-Чайкара. Управляемый гражданином Азербайджана Фаризом Фаризовым автомобиль потерял управление, и, врезавшись в столб линии электропередач, загорелся. В результате инцидента заживо сгорели находившиеся в автомобиле азербайджанцы, работавшие на чайной плантации, водитель получил ожоги и был доставлен в государственную больницу. Личности погибших устанавливаются. По факту ведется разбирательство.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Türkiyədə azərbaycanlıların olduğu avtomobil qəzaya düşdü, 3 nəfər öldü

Новости партнеров