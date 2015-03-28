​В Турции 7 азербайджанцев отравились угарным газом

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Бурса, в районе Меркез Йылдырым семеро азербайджанцев отравились угарным газом. Один из них скончался.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт "bursahakimiyyet", причиной отравления стала неисправность дымохода.

Сообщается что, в результате отравления 31-летний Тарлан Ахмедоглу скончался, а его близкие родственники Салтанат Ахмедоглу, Махак Ахмедоглу, Джумалы Ахмедов, Г. Ахмедов, Севги Ахмедова, Тейлам Ахмедов помещены в больницу.

В полиции сообщили что, причиной отравления стал угарный газ, поступивший в помещение из печи, где сжигался каменный уголь.

В информации также говорится что, скончавшийся и пострадавшие в результате отравления являются гражданами Азербайджана и близкими родственниками.

По факту ведется следствие.