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    ​В Турции 7 азербайджанцев отравились угарным газом

    Сообщается что, все они являются родственниками

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Бурса, в районе Меркез Йылдырым семеро азербайджанцев отравились угарным газом. Один из них скончался.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт "bursahakimiyyet", причиной отравления стала неисправность дымохода.

    Сообщается что, в результате отравления 31-летний Тарлан Ахмедоглу скончался, а его близкие родственники Салтанат Ахмедоглу, Махак Ахмедоглу, Джумалы Ахмедов, Г. Ахмедов, Севги Ахмедова, Тейлам Ахмедов помещены в больницу.

    В полиции сообщили что, причиной отравления стал угарный газ, поступивший в помещение из печи, где сжигался каменный уголь.

    В информации также говорится что, скончавшийся и пострадавшие в результате отравления являются гражданами Азербайджана и близкими родственниками.

    По факту ведется следствие. 

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