В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб на 42 тыс. манатов

В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб в размере 42 тыс. манатов.

В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб в размере 42 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в Управлении вне-уголовного производства были рассмотрены факты незаконной вырубки деревьев в Исмаиллинском, Агджебединском и Лерикском районах.

Разбирательство выявило, что в результате вырубки 341 дерева и куста в селе Тирджан Исмаиллинского района, городе Агджебеди и Лерикском районе, а также кражи обвалившихся в результате стихийных бедствий 32 деревьев различных пород природе был нанесен ущерб в размере 42 тыс. манатов

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям 177.1 (кража), 259.1 (незаконная порубка деревьев) и 259.2.4 (незаконная порубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.