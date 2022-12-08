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В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб на 42 тыс. манатов

В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб на 42 тыс. манатов В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб в размере 42 тыс. манатов.
Происшествия
8 декабря 2022 г. 16:43
В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб на 42 тыс. манатов

В трех районах Азербайджана незаконно вырублены деревья, нанесен ущерб в размере 42 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в Управлении вне-уголовного производства были рассмотрены факты незаконной вырубки деревьев в Исмаиллинском, Агджебединском и Лерикском районах.

Разбирательство выявило, что в результате вырубки 341 дерева и куста в селе Тирджан Исмаиллинского района, городе Агджебеди и Лерикском районе, а также кражи обвалившихся в результате стихийных бедствий 32 деревьев различных пород природе был нанесен ущерб в размере 42 тыс. манатов

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям 177.1 (кража), 259.1 (незаконная порубка деревьев) и 259.2.4 (незаконная порубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 rayonda ağaclar qanunsuz kəsilib, 42 min manat ziyan dəyib

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