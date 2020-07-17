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В товузском селе обнаружили остатки снаряда

В товузском селе обнаружили остатки снаряда Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометного снаряда в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района
Происшествия
17 июля 2020 г. 02:51
В товузском селе обнаружили остатки снаряда

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометного снаряда в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Товузского района, которые осмотрели один дом и дворовой участок.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружены остатки 122-мм артиллерийского снаряда (ОФ-56-1).

На территории в 80 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzun Aşağı Öysüzlü kəndində top mərmisinin qalıqları aşkarlandı

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