В товузском селе обнаружили остатки снаряда

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометного снаряда в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация о падении минометного снаряда в селе Ашагы Ойсузлу Товузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Товузского района, которые осмотрели один дом и дворовой участок.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружены остатки 122-мм артиллерийского снаряда (ОФ-56-1).

На территории в 80 кв.м вокруг найденного боеприпаса был проведен наземный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.