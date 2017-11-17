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    В Товузском районе задержан ранивший ножом 40-летнюю женщину

    Расследование по факту продолжается

    Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе задержан мужчина, ранивший ножом женщину на улице.

    Как сообщает западное бюро Report, задержанный - житель города Говлар Рашад Эльшад оглу Гусейнов 2000 г.р.

    Напомним, что пострадавшая Сабина Сабир гызы Кязымова 1977 г.р. вчера вечером возвращалась домой из аптеки и по дороге сделала замечание группе конфликтующих лиц, в этот момент на почве спора женщина получила ножевое ранение.

    По факту в Товузском районном отделении полиции проводится расследование.

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