В Товузском районе задержан ранивший ножом 40-летнюю женщину

Товуз. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе задержан мужчина, ранивший ножом женщину на улице.

Как сообщает западное бюро Report, задержанный - житель города Говлар Рашад Эльшад оглу Гусейнов 2000 г.р.

Напомним, что пострадавшая Сабина Сабир гызы Кязымова 1977 г.р. вчера вечером возвращалась домой из аптеки и по дороге сделала замечание группе конфликтующих лиц, в этот момент на почве спора женщина получила ножевое ранение.

По факту в Товузском районном отделении полиции проводится расследование.