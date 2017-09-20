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    В Товузском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование© Report.az

    Товуз. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории села Говлар.

    Управляемый местным жителем Маилом Гусейн оглу Сафаровым 1937 г.р. автомобиль марки "ВАЗ - 2106" столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ - 2107", за рулем которого находился житель Товузского района Турал Валех оглу Ибрагимов 1988 г.р.

    Получившие в результате ДТП увечья различной степени тяжести оба водителя, а также пассажирка автомобиля "ВАЗ - 2106", жительница села Говлар Эльмира Исфендияр гызы Тагиева 1970 г.р. были госпитализированы.

    Состояние всех троих расценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование. 

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