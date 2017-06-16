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    В Товузском районе двухлетний ребенок упал в кастрюлю с горячей водой

    Состояние получившего ожоги ребенка оценивается как средней тяжести© Report

    Товуз. 16 июня. REPORT.AZ/ В Товузском районе двухлетний ребенок упал в кастрюлю с горячей водой.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дюз Гырыглы.

    Так, жительница села, Сакина Бахтияр кызы Аскерова 2015 г.р. в собственном доме по неосторожности упала в кастрюлю с горячей водой.

    В результате малолетний ребенок с ожогами был доставлен в Товузскую районную центральную больницу. Со стороны врачей была оказана медицинская помощь, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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