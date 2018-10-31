В Товузском районе автомобиль съехал в реку, есть раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 31 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Эсрик Джирдахан.
Водитель не справился с управлением и автомобиль марки "ВАЗ-2106" съехал в реку.
В результате ДТП пострадали 4 человека - жители Товузского села Байрамлы Хаяла Рашид гызы Джафарова 1978 г.р., Джамиль Кямиль оглу Джафаров 1971 г.р., Рашид Кямиль оглу Джафаров 1962 г.р. и Самира Али гызы Джафарова 1976 г.р.
Все пострадавшие помещены в Товузскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
*** 17:18
Товуз. 31 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе автомобиль упал в овраг, есть раненые.
Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории села Кирян.
Так, находившийся в движении автомобиль марки "ВАЗ-2106" после потери управления съехал в овраг. В результате, несколько человек получили тяжелые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости