В Товузском районе автомобиль съехал в реку, есть раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Товуз. 31 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Эсрик Джирдахан.

Водитель не справился с управлением и автомобиль марки "ВАЗ-2106" съехал в реку.

В результате ДТП пострадали 4 человека - жители Товузского села Байрамлы Хаяла Рашид гызы Джафарова 1978 г.р., Джамиль Кямиль оглу Джафаров 1971 г.р., Рашид Кямиль оглу Джафаров 1962 г.р. и Самира Али гызы Джафарова 1976 г.р.

Все пострадавшие помещены в Товузскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

*** 17:18

Товуз. 31 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе автомобиль упал в овраг, есть раненые.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории села Кирян.

Так, находившийся в движении автомобиль марки "ВАЗ-2106" после потери управления съехал в овраг. В результате, несколько человек получили тяжелые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.