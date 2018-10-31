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    В Товузском районе автомобиль съехал в реку, есть раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Товуз. 31 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Эсрик Джирдахан.

    Водитель не справился с управлением и автомобиль марки "ВАЗ-2106" съехал в реку.

    В результате ДТП пострадали 4 человека - жители Товузского села Байрамлы Хаяла Рашид гызы Джафарова 1978 г.р., Джамиль Кямиль оглу Джафаров 1971 г.р., Рашид Кямиль оглу Джафаров 1962 г.р. и Самира Али гызы Джафарова 1976 г.р.

    Все пострадавшие помещены в Товузскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование.

    *** 17:18

    Товуз. 31 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе автомобиль упал в овраг, есть раненые.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории села Кирян.

    Так, находившийся в движении автомобиль марки "ВАЗ-2106" после потери управления съехал в овраг. В результате, несколько человек получили тяжелые ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    По факту ведется расследование.

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