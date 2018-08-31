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    В Товузе женщина скончалась после укуса пчелы

    Товуз. 31 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе пчела ужалила женщину в область шеи, после укуса женщина скончалась.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в городе Товуз, 46-летнюю Хиджран Алескер гызы Масиеву ужалила пчела в артерию в области шеи. В результате состояние женщины ухудшилось, после чего она скончалась.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что семья Х.Масиевой занимается пчеловодством. Случай произошел во дворе дома, в котором она проживала.

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