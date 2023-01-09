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В Товузе задержаны несовершеннолетние наркокурьеры

В Товузе задержаны несовершеннолетние наркокурьеры В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Товузского района, задержаны наркокурьеры, занимающиеся перевозкой ввезенных в страну из Ирана наркотических средств.
Происшествия
9 января 2023 г. 10:07
В Товузе задержаны несовершеннолетние наркокурьеры

Сотрудниками отдела полиции Товузского района задержали наркокурьеров, распространяющих ввезенные в страну из Ирана наркотические средства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе расследования выяснилось, что жители Шамкирского района - Эмин Мустафаоглу и двое несовершеннолетних согласились перевозить наркотики в другие районы страны в обмен на 1000 манатов наличными и огнестрельное оружие. При задержании у них было обнаружено и изъято 1 кг 320 граммов героина, 1 кг 585 граммов марихуаны, 49 граммов метамфетамина. Задержанные в показаниях заявили, что они договорились о доставке наркотиков в обмен на огнестрельное оружие и деньги, но оружие они не получили.

Кроме того, в результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий задержан житель села Хатынлы Товузского района Яшар Алиев, подозреваемый в приобретении и хранении наркотических веществ с целью продажи. При обыске в доме задержанного обнаружены 5 свертков марихуаны разного веса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda odlu silah və pul müqabilində narkokuryerlik edən şəxslər saxlanılıb

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