В Товузе задержаны несовершеннолетние наркокурьеры

Сотрудниками отдела полиции Товузского района задержали наркокурьеров, распространяющих ввезенные в страну из Ирана наркотические средства.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В ходе расследования выяснилось, что жители Шамкирского района - Эмин Мустафаоглу и двое несовершеннолетних согласились перевозить наркотики в другие районы страны в обмен на 1000 манатов наличными и огнестрельное оружие. При задержании у них было обнаружено и изъято 1 кг 320 граммов героина, 1 кг 585 граммов марихуаны, 49 граммов метамфетамина. Задержанные в показаниях заявили, что они договорились о доставке наркотиков в обмен на огнестрельное оружие и деньги, но оружие они не получили.
Кроме того, в результате проведенных сотрудниками отдела оперативно-розыскных мероприятий задержан житель села Хатынлы Товузского района Яшар Алиев, подозреваемый в приобретении и хранении наркотических веществ с целью продажи. При обыске в доме задержанного обнаружены 5 свертков марихуаны разного веса.