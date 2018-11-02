В Товузе задержаны грабители, угрожавшие хозяйке дома - ФОТО

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Товуз. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Товузском районе задержаны лица, которые незаконно проникли в дом к женщине и потребовали денег и драгоценностей.

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Так, жительница села Хаджаллы Товузского района Зарнияр Самедова обратилась в районное отделение полиции и сообщила, что двое в масках, незаконно проникшие в ее дом, применив угрозы, потребовали деньги и драгоценности. Увидев, что женщина оказывает сопротивление, злоумышленники убежали. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что разбой совершили житель районного села Мюлькюллю, 24-летний Азад Алекперов и его знакомый, житель Гянджи, ранее судимый 26-летний Вугар Гурбанов. Оба мужчины были задержаны сотрудниками полиции. Они признались в совершении преступления и предъявили одну из масок, использованную при совершении преступления.

По факту ведется расследование.