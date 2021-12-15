В Товузе задержана медсестра, продавшая поддельные паспорта COVID-19

Сотрудница Товузской центральной районной больницы задержана за выдачу гражданам поддельных паспортов COVID-19.

Сотрудница Товузской центральной районной больницы задержана за выдачу гражданам поддельных паспортов COVID-19.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, на основе поступившей информации сотрудники Товузского районного отдела полиции 14 декабря провели операцию, в результате которой медсестра Товузской центральной районной больницы С.Алекперова была задержана за выдачу гражданам поддельных паспортов COVID-19 с целью заработка.

В ведомстве сообщили, что по факту проводится расследование.