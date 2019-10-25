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В Товузе задержан мужчина, укравший ювелирные изделия на 8 000 манатов

В Товузе задержан мужчина, укравший ювелирные изделия на 8 000 AZN

В Товузе задержан подозреваемый в краже.

Как сообщает западный центр Report, обратившись 18 октября с заявлением в отделение полиции Товузского района, житель города Говлар заявил о краже из его дома неизвестным (или неизвестными) ювелирных изделий на 8 000 манатов. 

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи житель города Говлар Аяз Гасымов. Во время допроса он признался в содеянном. 

По факту ведется расследование.  

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