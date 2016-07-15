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    В Товузе врач попал в аварию, его автомобиль угнали с места происшествия - ФОТО

    По факту начато расследование

    Товуз. 15 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей, однако один из автомобилей угнан с места происшествия, а с другого автомобиля сняты государственные номера. 

    Со слов очевидцев происшествия, ехавший на большой скорости автомобиль марки "ВАЗ-2107" потерял управление и врезался в автомобиль врача Товузской районной центральной больницы Шинасы Велиева. В результате происшествия Ш.Велиев был госпитализирован с различными телесными повреждениями, а его автомобиль угнан с места происшествия.

    По факту начато расследование.

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