В Товузе врач попал в аварию, его автомобиль угнали с места происшествия - ФОТО

Товуз. 15 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей, однако один из автомобилей угнан с места происшествия, а с другого автомобиля сняты государственные номера.

Со слов очевидцев происшествия, ехавший на большой скорости автомобиль марки "ВАЗ-2107" потерял управление и врезался в автомобиль врача Товузской районной центральной больницы Шинасы Велиева. В результате происшествия Ш.Велиев был госпитализирован с различными телесными повреждениями, а его автомобиль угнан с места происшествия.

По факту начато расследование.