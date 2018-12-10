В Товузе во время урока в музыкальной школе произошел пожар

Товуз. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошел пожар.

Как сообщает западное бюро Report, пожар отмечен в районной музыкальной школе имени Ашуга Асада Рзаева.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов во время урока в классе "Хорового кружка". На территорию были привлечены две пожарные машины. Пламя потушено.

Во время пожара также загорелась верхняя одежда педагогов. Учащиеся и педагоги эвакуированы.

Из-за сильного переживания ухудшилось состояние одного из педагогов - 41-летней Севды Гафаровой. Бригада врачей скорой помощи оказала женщине медицинскую помощь.

Отметим, что здание, где произошел пожар, находится на балансе министерства здравоохранения. Коллектив музыкальной школы был размещен здесь временно.

По факту ведется расследование.