В Товузе во время рейда выявлен больной коронавирусом

С водителями и пешеходами, нарушившими требования дорожных знаков, были проведены просветительские беседы

В Товузском районе сотрудники Государственной дорожной полиции провели рейд.

Как передает западный центр Report, в ходе рейда были задержаны водители, которые не пропускали пешеходов, установили на транспортные средства дополнительное оборудование, нарушали правила остановки и стоянки. В ходе проверок на этих водителей были составлены соответствующие протоколы.

С водителями и пешеходами, нарушившими требования дорожных знаков, были проведены просветительские беседы.

Водители, которые в ходе рейда не подчинились приказу полиции остановиться, также были добавлены в список нарушителей. Кроме того, некоторые задержанные в качестве правонарушителей водители были не согласны с претензиями полицейских.

В ходе рейда было установлено, что житель села Байрамлы Товузского района Зейналов Али Эльман оглу 2000 года рождения, получающий лечение от коронавируса на дому, незаконно покинул место жительства.