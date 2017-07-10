В Товузе при столкновении двух автомобилей пострадали водители

10 июля, 2017 09:48

© Report.az Товуз. 10 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП, есть пострадавшие. Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на дороге Хатынлы. Автомобиль марки "ВАЗ" под управлением жителя села Гаджигасанли Мирзеева Аяза Акирф оглу 1987 г.р. столкнулся с едущим навстречу автомобилем марки "Нива". В результате А.Мирзеев получил тяжелую травму, второй водитель – легкую. Пострадавшие были госпитализированы. По инциденту ведется расследование.