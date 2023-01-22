В Товузе в результате взрыва пострадали женщина и ее свекровь

В результате взрыва неизвестного устройства в селе Алибейли Товузского района пострадали женщина и ее свекровь.
Как сообщает западное бюро
Оба пострадавших госпитализированы. Р.Тагиева прооперирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.
По словам родственников, причиной взрыва стал взрыв неизвестного устройства. Село, расположенное на границе с Арменией, ранее часто подвергалось обстрелу. Предполагается, что в печи оказался боеприпас, запущенный некогда противником.
По факту начато расследование.