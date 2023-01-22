В Товузе в результате взрыва пострадали женщина и ее свекровь

В Товузе в результате взрыва неизвестного предмета пострадали невеста и ее свекровь.

В результате взрыва неизвестного устройства в селе Алибейли Товузского района пострадали женщина и ее свекровь.

Как сообщает западное бюро Report , инцидент произошел во дворе дома, где пострадавшие пекли хлеб. При взрыве травмы различной степени тяжести получили Эсмира Хагани гызы Тагиева, 1992 года рождения, и ее свекровь Роза Аббас гызы Тагиева, 1961 года рождения.

Оба пострадавших госпитализированы. Р.Тагиева прооперирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По словам родственников, причиной взрыва стал взрыв неизвестного устройства. Село, расположенное на границе с Арменией, ранее часто подвергалось обстрелу. Предполагается, что в печи оказался боеприпас, запущенный некогда противником.

По факту начато расследование.