В Товузе в результате серьезного ДТП погибли трое человек, один ранен

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло тяжелое ДТП. Как сообщает Report, на территории села Хатынлы в результате аварии погибли 3 человека, еще один получил ранения.

Согласно информации, водитель марки "Mersedes" вначале врезался в светофорный столб, а затем столкнулся с прицепом грузового автомобиля марки "Камаз". От силы удара светофорный столб упал на обочину, а автомобиль разорвало на две части. Трое из 4-х раненых - водитель Расул Сулейманов, 33-летний Эхтирам Гулиев и 17-летний Мурад Алиев скончались по дороге в больницу. 26-летний Ибрагим Асадов тяжело ранен.

По факту ведется расследование.