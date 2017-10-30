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    В Товузе в больнице скончалась найденная на обочине дороги раненая женщина

    Пока неизвестно при каких обстоятельствах женщина получила тяжелые ранения

    Товуз. 30 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе найденная на обочине дороги раненая женщина скончалась в больнице.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница села Азафлы Эльнара Гасан гызы Гасанова была обнаружена на обочине дороги в тяжелом состоянии. Она на карете скорой медицинской помощи была доставлена в больницу. Однако спасти ее жизнь не удалось. Пока неизвестно при каких обстоятельствах женщина получила тяжелые ранения.

    По факту ведется расследование.

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