В Товузе в больнице скончалась найденная на обочине дороги раненая женщина

Товуз. 30 октября. REPORT.AZ/ В Товузском районе найденная на обочине дороги раненая женщина скончалась в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, жительница села Азафлы Эльнара Гасан гызы Гасанова была обнаружена на обочине дороги в тяжелом состоянии. Она на карете скорой медицинской помощи была доставлена в больницу. Однако спасти ее жизнь не удалось. Пока неизвестно при каких обстоятельствах женщина получила тяжелые ранения.

По факту ведется расследование.