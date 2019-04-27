В Товузе тело пропавшего мужчины нашли в водоканале - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Товузском районе найдено тело утонувшего в водоканале мужчины.
Как сообщает Западный центр Report, тело жителя села Юхары Ойсюзлю Видади Аллахверди оглу Дилянова 1950 г.р. было найдено в водоканале (искусственном озере) Товузчай на территории села Вахидли.
По факту ведется разбирательство.
*** 26 апреля 20:24
В Товузе пропал без вести 69-летний мужчина.
Как сообщает западный центр Report, предположительно, житель районного села Юхары Ойсюзлю Видади Дилянов 1950 г.р. утонул в озере на территории села Вахидли.
На территорию привлечены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости