В Товузе тело пропавшего мужчины нашли в водоканале - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Товузе тело пропавшего жителя нашли в водоканале - ФОТО

27 апреля, 2019 11:41

https://report.az/storage/news/978e5b0c03507fba32e4c3393d9bf93b/aa85accf-94ef-4e99-b9ea-3a56a48cf99e_292.jpg В Товузском районе найдено тело утонувшего в водоканале мужчины. Как сообщает Западный центр Report, тело жителя села Юхары Ойсюзлю Видади Аллахверди оглу Дилянова 1950 г.р. было найдено в водоканале (искусственном озере) Товузчай на территории села Вахидли. По факту ведется разбирательство. *** 26 апреля 20:24 В Товузе пропал без вести 69-летний мужчина. Как сообщает западный центр Report, предположительно, житель районного села Юхары Ойсюзлю Видади Дилянов 1950 г.р. утонул в озере на территории села Вахидли. На территорию привлечены спасатели и сотрудники правоохранительных органов. По факту ведется расследование.

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