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В Товузе тело пропавшего мужчины нашли в водоканале - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Товузе тело пропавшего жителя нашли в водоканале - ФОТО

В Товузском районе найдено тело утонувшего в водоканале мужчины.

Как сообщает Западный центр Report, тело жителя села Юхары Ойсюзлю Видади Аллахверди оглу Дилянова 1950 г.р. было найдено в водоканале (искусственном озере) Товузчай на территории села Вахидли.

По факту ведется разбирательство. 

*** 26 апреля 20:24

В Товузе пропал без вести 69-летний мужчина. 

Как сообщает западный центр Report, предположительно, житель районного села Юхары Ойсюзлю Видади Дилянов 1950 г.р. утонул в озере на территории села Вахидли. 

На территорию привлечены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведется расследование. 

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