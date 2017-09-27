В Товузе сотрудник полиции попал в ДТП

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Товуз. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Товузском районе полицейский попал в ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на территории села Гушчу.

Управляемый сотрудником отделения полиции Товузского района Азером Гудрет оглу Достуевым 1971 г.р. автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился житель села Гушчу Али Тельман оглу Тагиев 1990 г.р. В результате ДТП оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Товузскую центральную районную больницу. А.Достуев затем был переведен в одну из частных больниц Гянджи.

По факту ведется расследование.