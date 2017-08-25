В Товузе сотрудник больницы совершил самоубийство

Товуз. 25 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло самоубийство.

Как сообщает западное бюро Report, Агиль Газанфар оглу Намазов 1979 г.р., работавший садовником и кочегаром котельной Говларской городской больницы, повесился.

Перед совершением суицида он позвонил брату и сказал, что покончит жизнь самоубийством, и хочет, чтобы все его простили.

Когда брат прибыл на место происшествия, он увидел, что А. Намазов уже повесился. Вместе с другими людьми он перерезал веревку и спустил тело своего брата вниз, однако выяснилось, что тот уже мертв.

По словам близких, у покойного не было долгов или какой-либо особой неприязни с кем-либо.

У А. Намазова остались сын и дочь.

В связи с фактом ведется расследование.