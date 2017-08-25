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    В Товузе сотрудник больницы совершил самоубийство

    До того как совершить суицид покойный звонил брату

    Товуз. 25 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло самоубийство.

    Как сообщает западное бюро Report, Агиль Газанфар оглу Намазов 1979 г.р., работавший садовником и кочегаром котельной Говларской городской больницы, повесился.

    Перед совершением суицида он позвонил брату и сказал, что покончит жизнь самоубийством, и хочет, чтобы все его простили.

    Когда брат прибыл на место происшествия, он увидел, что А. Намазов уже повесился. Вместе с другими людьми он перерезал веревку и спустил тело своего брата вниз, однако выяснилось, что тот уже мертв.

    По словам близких, у покойного не было долгов или какой-либо особой неприязни с кем-либо.

    У А. Намазова остались сын и дочь.

    В связи с фактом ведется расследование.

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