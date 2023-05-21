В Товузе пропала без вести 13-летняя девочка

В Товузе пропал без вести 13-летний девочка.

В Товузе пропала без вести 13-летняя девочка.

Как передает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу МВД, 18 мая Афсана Тагиева, 2010 года рождения вышла из дома и не вернулась.

Приметы Афсаны: рост 155 см, глаза черные, волосы короткие, телосложение среднее. Когда она вышла из дома, на ней были синие джинсы, красная рубашка с короткими рукавами и желтые туфли.

Тем, кто узнал А.Тагиеву по фото или располагают какой-либо информацией, просьба позвонить в Call-центр "102" МВД, а также по телефону 022-315-00-94 городской и (070) 213-64-00 мобильные номера.