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    В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО 2

    По факту начато расследование

    Товуз. 24 июля REPORT.AZ/ Стали известны подробности тяжелого ДТП, произошедшего в Товузском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел, когда жительница города Гянджи Севда Тапдыг гызы Гасанова ехала на годовщину мужа, скончавшегося год назад.

    Так, Айтекин Джафаров вез в Товузский район на поминки покойного брата его жену и детей.

    *** 16:42

     Стали известны имена погибшего и раненых в результате ДТП в Товузском районе.

    Как сообщает западное бюро Report, житель города Гянджи Айтекин Исраил оглу Джафаров, находясь за рулем автомобиля марки Ford, потерял управление и совершил аварию.

    В результате, пассажир автомобиля - супруга водителя Севда Тапдыг гызы Гасанова 1967 г.р. скончалась на месте происшествия. Водитель А.Джафаров и другие пассажиры - Гюльнар Эльсевер гызы Джафарова 1995 г.р., Мания Эльсевер гызы Джафарова 1997 г.р. и Расул Эльсевер оглу Джафаров 2012 г.р. получили тяжелые телесные повреждения.

    Раненые доставлены в Товузскую центральную районную больницу.


    *** 16:30

    В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Эййублу.

    По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, двое получили тяжелые телесные повреждения. Раненые доставлены в Товузскую центральную районную больницу.

    По факту начато расследование.

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