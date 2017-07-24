В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО 2

Товуз. 24 июля REPORT.AZ/ Стали известны подробности тяжелого ДТП, произошедшего в Товузском районе.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел, когда жительница города Гянджи Севда Тапдыг гызы Гасанова ехала на годовщину мужа, скончавшегося год назад.

Так, Айтекин Джафаров вез в Товузский район на поминки покойного брата его жену и детей.

*** 16:42

Стали известны имена погибшего и раненых в результате ДТП в Товузском районе.

Как сообщает западное бюро Report, житель города Гянджи Айтекин Исраил оглу Джафаров, находясь за рулем автомобиля марки Ford, потерял управление и совершил аварию.

В результате, пассажир автомобиля - супруга водителя Севда Тапдыг гызы Гасанова 1967 г.р. скончалась на месте происшествия. Водитель А.Джафаров и другие пассажиры - Гюльнар Эльсевер гызы Джафарова 1995 г.р., Мания Эльсевер гызы Джафарова 1997 г.р. и Расул Эльсевер оглу Джафаров 2012 г.р. получили тяжелые телесные повреждения.

Раненые доставлены в Товузскую центральную районную больницу.





*** 16:30

В Товузском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории села Эййублу.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек погиб, двое получили тяжелые телесные повреждения. Раненые доставлены в Товузскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.