В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Товузском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого два человека погибли, три получили ранения.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в селе Алимарданлы.
В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-21011 и Mitsubishi погибли жители села Хунанлар - Али Абузаров (1976 г. р.) и Набат Аббасов (1976 г. р.).
Жители Товузского района Майын Гулиев (1964 г.р.), Асиман Абузаров (1965 г.р.) и Натиг Гасымов (1970 г.р.) получили травмы. Они госпитализированы.
По факту проводится расследование.