В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Товузе произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые

В Товузском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого два человека погибли, три получили ранения.

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В Товузском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого два человека погибли, три получили ранения. Как сообщает западное бюро Report, ДТП произошло в селе Алимарданлы. В результате столкновения автомобилей марок ВАЗ-21011 и Mitsubishi погибли жители села Хунанлар - Али Абузаров (1976 г. р.) и Набат Аббасов (1976 г. р.). Жители Товузского района Майын Гулиев (1964 г.р.), Асиман Абузаров (1965 г.р.) и Натиг Гасымов (1970 г.р.) получили травмы. Они госпитализированы. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал