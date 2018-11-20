В Товузе произошло ДТП, есть раненые

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Товуз. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Товузе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Ойсюзлю.
В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" пострадали житель Газахского района Тофиг Муса оглу Ибрагим и житель Товузского района Адалят Ханкиши оглу Ибрагимов.
Пострадавшие госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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