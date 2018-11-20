В Товузе произошло ДТП, есть раненые

20 ноября, 2018 20:55

© Foto: "Report" https://report.az/storage/news/79e29e82b9abcd25ee7f00de548c0f3b/19bfbde4-778c-4cb5-97c2-2edfbf191e54_292.jpg Товуз. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Товузе произошло ДТП. Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Ойсюзлю. В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" пострадали житель Газахского района Тофиг Муса оглу Ибрагим и житель Товузского района Адалят Ханкиши оглу Ибрагимов. Пострадавшие госпитализированы. По факту ведется расследование.

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