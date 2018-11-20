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    В Товузе произошло ДТП, есть раненые

    © Foto: "Report"

    Товуз. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Товузе произошло ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, авария зарегистрирована в селе Ойсюзлю. 

    В результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-21015" пострадали житель Газахского района Тофиг Муса оглу Ибрагим и житель Товузского района Адалят Ханкиши оглу Ибрагимов

    Пострадавшие госпитализированы. 

    По факту ведется расследование.

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