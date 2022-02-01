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В Товузе произошло ДТП, есть погибший

В Товузе произошло ДТП, есть погибший В Товузском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.
Происшествия
1 февраля 2022 г. 10:10
В Товузе произошло ДТП, есть погибший

В Товузском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает Report, ДТП произошло 31 января на автодороге Товуз-Говлар.

Столкнулись грузовой автомобиль марки Ford, за рулем которого находился Исмет Мамедов, и автомобиль марки ВАЗ-21074, которым управлял Вугар Садыгов. Позже от полученных травм В.Садыгов скончался в больнице.

По факту в Товузском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub, ölən var

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