В Товузе произошло ДТП, есть погибший

В Товузском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

В Товузском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает Report, ДТП произошло 31 января на автодороге Товуз-Говлар.

Столкнулись грузовой автомобиль марки Ford, за рулем которого находился Исмет Мамедов, и автомобиль марки ВАЗ-21074, которым управлял Вугар Садыгов. Позже от полученных травм В.Садыгов скончался в больнице.

По факту в Товузском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана, ведется следствие.