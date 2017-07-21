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    В Товузе произошло ДТП, 4 человека получили ранения - ОБНОВЛЕНО

    По факту ведется расследование

    Товуз. 21 июля. REPORT.AZ/ ДТП произошло в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "Mercedes-Benz".

    Как сообщает западное бюро Report, двое из пострадавших в результате аварии - жители Гейгельского района, а остальные жители села Ашагы Ойсюзлю Товузского района.

    ***15:19

    Товуз. 21 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе столкнулись два автомобиля.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате тяжелой аварии, произошедшей в дневные часы на участке дороги Баку-Газах, пролегающем по территории города Товуз, 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Товузскую центральную районную больницу.

    Среди них есть и те, чье состояние тяжелое. Пострадавшим, личности которых пока не установлены, со стороны врачей оказывается медицинская помощь. Все пострадавшие мужчины. 

    По факту ведется расследование.

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