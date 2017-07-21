В Товузе произошло ДТП, 4 человека получили ранения - ОБНОВЛЕНО

Товуз. 21 июля. REPORT.AZ/ ДТП произошло в результате столкновения автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "Mercedes-Benz".
Как сообщает западное бюро Report, двое из пострадавших в результате аварии - жители Гейгельского района, а остальные жители села Ашагы Ойсюзлю Товузского района.
***15:19
Товуз. 21 июля. REPORT.AZ/ В Товузском районе столкнулись два автомобиля.
Как сообщает западное бюро Report, в результате тяжелой аварии, произошедшей в дневные часы на участке дороги Баку-Газах, пролегающем по территории города Товуз, 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Товузскую центральную районную больницу.
Среди них есть и те, чье состояние тяжелое. Пострадавшим, личности которых пока не установлены, со стороны врачей оказывается медицинская помощь. Все пострадавшие мужчины.
По факту ведется расследование.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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