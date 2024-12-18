В Товузе приняли административные меры в отношении продавца пиротехники

В Товузе установлено и привлечено к ответственности лицо, продававшее пиротехнические средства.
Как сообщает западное бюро
У него было обнаружено и изъято различные пиротехнические и легковоспламеняющиеся средства.
В отношении указанного лица был составлен административный протокол по статье 442 (Реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров либо выполнение (оказание) запрещенных работ (услуг) КоАП Азербайджана.
Отметим, что упомянутые деяния влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 350 до 500 манатов, на должностных лиц - в размере от 1 650 до 2 200, на юридических - лиц в размере от 4 000 до 5 000 манатов с конфискацией товаров, явившихся непосредственным объектом административного проступка.