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В Товузе приняли административные меры в отношении продавца пиротехники

В Товузе приняли административные меры в отношении продавца пиротехники В Товузе установлено и привлечено к ответственности лицо, продававшее пиротехнические средства.
Происшествия
18 декабря 2024 г. 08:57
В Товузе приняли административные меры в отношении продавца пиротехники

В Товузе установлено и привлечено к ответственности лицо, продававшее пиротехнические средства.

Как сообщает западное бюро Report, сотрудники Товузского районного отдела полиции в ходе проведенных мероприятий задержали К. Гараева, организовавшего тайную продажу пиротехнических средств.

У него было обнаружено и изъято различные пиротехнические и легковоспламеняющиеся средства.

В отношении указанного лица был составлен административный протокол по статье 442 (Реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров либо выполнение (оказание) запрещенных работ (услуг) КоАП Азербайджана.

Отметим, что упомянутые деяния влекут наложение штрафа на физических лиц в размере от 350 до 500 манатов, на должностных лиц - в размере от 1 650 до 2 200, на юридических - лиц в размере от 4 000 до 5 000 манатов с конфискацией товаров, явившихся непосредственным объектом административного проступка.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda pirotexniki vasitələr satan şəxs saxlanılıb

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