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В Товузе при пожаре в доме погибли две женщины

В Товузе при пожаре в доме погибли две женщины В селе Ибрагимгаджылы Товузского района Азербайджана произошел пожар в одноэтажном доме общей площадью 144 м².
Происшествия
25 июля 2022 г. 09:34
В Товузе при пожаре в доме погибли две женщины

В селе Ибрагимгаджылы Товузского района Азербайджана произошел пожар в одноэтажном доме общей площадью 144 м².

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), после того, как пожар был потушен, на месте происшествия были обнаружены тела хозяйки дома Гулиевой Ягут Фаръяд гызы, 1954 года рождения, и Джаббаровой Хагигат Самед гызы, 1952 года рождения.

Остальные близлежащие строения удалось защитить от огня.

В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda evdə baş verən yanğında iki nəfər ölüb

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