В Товузе пресекли проведение свадебных торжеств

Участники были привлечены к административной ответственности

В Товузе предотвратили проведение свадебного торжества.

Как сообщили Report из гянджинской региональной группы МВД Азербайджана, в Товузский районный отдел полиции поступила информация об организации свадебного торжества в селе Алимарданлы.

Сотрудники полиции предотвратили проведение мероприятия, в отношении участников приняты меры в соответствии с законодательством.

С лицами, нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы, проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 6 задержанных составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 200 манатов.

Кроме того, в районном селе Мулькюлю также было выявлено проведение свадебной церемонии, сотрудники РОП также приняли соответствующие меры, участники были привлечены к административной ответственности.