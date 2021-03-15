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В Товузе пресекли проведение свадебных торжеств

В Товузе пресекли проведение свадебных торжеств Участники были привлечены к административной ответственности
Происшествия
15 марта 2021 г. 12:06
В Товузе пресекли проведение свадебных торжеств
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В Товузе предотвратили проведение свадебного торжества.

Как сообщили Report из гянджинской региональной группы МВД Азербайджана, в Товузский районный отдел полиции поступила информация об организации свадебного торжества в селе Алимарданлы.

Сотрудники полиции предотвратили проведение мероприятия, в отношении участников приняты меры в соответствии с законодательством.

С лицами, нарушившими санитарно-эпидемиологические нормы, проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 6 задержанных составлен протокол по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 200 манатов.

Кроме того, в районном селе Мулькюлю также было выявлено проведение свадебной церемонии, сотрудники РОП также приняли соответствующие меры, участники были привлечены к административной ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda toy mərasimlərinin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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