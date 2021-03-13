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В Товузе помешали проведению свадебного торжества

В Товузе помешали проведению свадебного торжества С нарушителями санитарно-эпидемиологических норм были проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима
Происшествия
13 марта 2021 г. 14:14
В Товузе помешали проведению свадебного торжества

В Товузский районный отдел полиции поступила информация, что в ресторане EL на территории села Эйюблу будет проведено свадебное торжество.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе МВД, проведенные сотрудниками полиции мероприятия предотвратили организацию торжества, в отношении персонала ресторана приняты меры в соответствии с законодательством.

С нарушителями санитарно-эпидемиологических норм были проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 8 задержанных составлен протокол по статье 211 (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинных режимов) Кодекса об административных правонарушениях, применен штраф в размере 200 манатов, владелец ресторана оштрафован на 4 000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzda toy mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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