В Товузе помешали проведению свадебного торжества

С нарушителями санитарно-эпидемиологических норм были проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима

В Товузский районный отдел полиции поступила информация, что в ресторане EL на территории села Эйюблу будет проведено свадебное торжество.

Как сообщили Report в гянджинской региональной группе МВД, проведенные сотрудниками полиции мероприятия предотвратили организацию торжества, в отношении персонала ресторана приняты меры в соответствии с законодательством.

С нарушителями санитарно-эпидемиологических норм были проведены профилактические беседы, разъяснены правила особого карантинного режима, в отношении 8 задержанных составлен протокол по статье 211 (нарушение антиэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинных режимов) Кодекса об административных правонарушениях, применен штраф в размере 200 манатов, владелец ресторана оштрафован на 4 000 манатов.