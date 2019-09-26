​В Товузе перевернулся мотоцикл

В Товузском районе перевернулся мотоцикл.
Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел на территории села Говлар.
В результате аварии водитель получил повреждения. Он был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
В Товузском районе перевернулся мотоцикл.
Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел на территории села Говлар.
В результате аварии водитель получил повреждения. Он был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости