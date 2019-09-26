В Товузе перевернулся мотоцикл

​В Товузе перевернулся мотоцикл

26 сентября, 2019 00:37

https://report.az/storage/news/64cf6968744966c25dd16806e937c372/49954ba7-e853-4beb-8b68-1f46716bc72a_292.jpg В Товузском районе перевернулся мотоцикл. Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел на территории села Говлар. В результате аварии водитель получил повреждения. Он был доставлен в больницу. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.