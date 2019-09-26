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В Товузе перевернулся мотоцикл

​В Товузе перевернулся мотоцикл

В Товузском районе перевернулся мотоцикл.

Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел на территории села Говлар.

В результате аварии водитель получил повреждения. Он был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

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