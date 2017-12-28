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    В Товузе перевернулся автомобиль, водитель сломал шею

    Его состояние оценивается как тяжелое

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В селе Ойсюзлу Товузского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель сломал шею.

    Как сообщает Report, автомобиль марки "ВАЗ", управляемый Зюльфугаром Этибар оглу Гулиевым 1989 г.р, несколько раз перевернулся на обочине дороги. В результате водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Ввиду тяжелого состояния он был помещен в одну из бакинских больниц. В больнице выяснилось, что водитель сломал шею. Его состояние оценивается как тяжелое.

    По факту в Товузском районном отделении полиции ведется расследование.

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