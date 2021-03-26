В Товузе перевернулся автомобиль, пятеро пострадавших

В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Report, инцидент произошел на пролегающем по территории района участке трассы Баку-Газах.

Автомобиль марки "Hyundai" перевернулся, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 5 жителей Гянджи. Они были доставлены в больницу прибывшими на место происшествия каретами скорой помощи.

Пострадавшие:

Мамедова Айтадж Эльзар гызы 2000 г.р.;

Гусейнова Шохла Амираслан гызы 1950 г.р.;

Мамедов Горхмаз Ага оглу 2001 г.р.;

Мамедова Лала Горхмаз гызы 1973 г.р.;

Ганбарова Гахира Горхмаз гызы 1969 г.р.;

Состояние раненых оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По факту ведется расследование.