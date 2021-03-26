В Товузе перевернулся автомобиль, пятеро пострадавших

В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Как передает Report, инцидент произошел на пролегающем по территории района участке трассы Баку-Газах.
Автомобиль марки "Hyundai" перевернулся, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 5 жителей Гянджи. Они были доставлены в больницу прибывшими на место происшествия каретами скорой помощи.
Пострадавшие:
Мамедова Айтадж Эльзар гызы 2000 г.р.;
Гусейнова Шохла Амираслан гызы 1950 г.р.;
Мамедов Горхмаз Ага оглу 2001 г.р.;
Мамедова Лала Горхмаз гызы 1973 г.р.;
Ганбарова Гахира Горхмаз гызы 1969 г.р.;
Состояние раненых оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.
По факту ведется расследование.