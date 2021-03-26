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В Товузе перевернулся автомобиль, пятеро пострадавших

В Товузе перевернулся автомобиль, пятеро пострадавших В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.
Происшествия
26 марта 2021 г. 16:36
В Товузе перевернулся автомобиль, пятеро пострадавших

В Товузском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Как передает Report, инцидент произошел на пролегающем по территории района участке трассы Баку-Газах.

Автомобиль марки "Hyundai" перевернулся, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 5 жителей Гянджи. Они были доставлены в больницу прибывшими на место происшествия каретами скорой помощи.

Пострадавшие:

Мамедова Айтадж Эльзар гызы 2000 г.р.;

Гусейнова Шохла Амираслан гызы 1950 г.р.;

Мамедов Горхмаз Ага оглу 2001 г.р.;

Мамедова Лала Горхмаз гызы 1973 г.р.;

Ганбарова Гахира Горхмаз гызы 1969 г.р.;

Состояние раненых оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Tovuzda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb - SİYAHI

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