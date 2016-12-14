В Товузе от отравления скончалась 33-летняя женщина

Товуз. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Товузском районе от отравления скончалась 33-летняя женщина.

Как сообщает западное бюро Report, случай произошел в селе Алимарданлы.

Согласно информации, жительница села Юсибова Шахла Джаббар гызы 1983 года рождения отравилась в своем доме. Она была госпитализирована в Товузскую районную центральную больницу, однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти Ш.Юсибову не удалось.

Ведется расследование в связи с выяснением причин отравления женщины.