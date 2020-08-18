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В Товузе обнаружили остатки снаряда

В Товузе обнаружили остатки снаряда Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении минометного снаряда на территории села Агдам Товузского района.
Происшествия
18 августа 2020 г. 06:49
В Товузе обнаружили остатки снаряда

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий (ANAMA) поступила информация об обнаружении минометного снаряда на территории села Агдам Товузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и сотрудники отдела полиции Товузского района, которые провели совместный осмотр.

В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства был обнаружен 85-мм осколочно-фугасный снаряд BR-365K. Боеприпас был отправлен на центральный полигон агентства для нейтрализации.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 100 кв.м. Других опасных предметов и устройств не зафиксировано.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTovuzun Ağdam kəndində top mərmisinin hissəsi tapıldı

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