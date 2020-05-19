​В Товузе обнаружили минометные снаряды

Из call-центра "102" МВД Азербайджана в Агентство в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении неразорвавшегося снаряда на территории села Юхары Ойсузлу Товузского района.

Как сообщили Report в ANAMA, направленная на место происшествия мобильная группа быстрого реагирования Агентства вместе с сотрудниками отдела полиции Товузского района осмотрела дом и дворовой участок, где, по информации, обнаружили снаряд.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, были обнаружены два 120-мм минометных снаряда (ОФ-36). Найденные боеприпасы были отправлены на центральный полигон ANAMA для обезвреживания.